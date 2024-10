361magazine.com - Multi Biotics di DARLING: arriva l’evoluzione del brand beauty più amato dalle Tiktokers

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un’evoluzione in casasta per creare nuove dipendenze, ilMade in Italy nato per rivoluzionare il mondo suncare, presenta ora la sua prima linea bodycare, un’evoluzione naturale della sua missione di proteggere la pelle a 360 gradi. Con questa nuova linea,va oltre la protezione solare, proponendo un approccio scientifico che garantisce la salute della pelle tutto l’anno, grazie ad una linea di prodotti a base di un complesso di Pre e Probiotici, pensata per supportare il microbioma cutaneo e rafforzare la barriera cutanea, per una pelle più forte e resistente. La linea, composta da una Body Lotion, un Body Wash e un Body Scrub, sarà disponibile da novembre 2024 susun.com e presso i rivenditori autorizzati.