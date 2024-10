Maria De Filippi: “Maurizio Costanzo mi manca, oggi sorrido grazie a nostro figlio” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Maria De Filippi si racconta in un’intervista al settimanale “oggi” ad un anno e mezzo dalla scomparsa di Maurizio Costanzo. Maria De Filippi: “Maurizio Costanzo mi manca, oggi sorrido grazie a nostro figlio” su Perizona.it Perizona.it - Maria De Filippi: “Maurizio Costanzo mi manca, oggi sorrido grazie a nostro figlio” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)Desi racconta in un’intervista al settimanale “” ad un anno e mezzo dalla scomparsa diDe: “mi” su Perizona.it

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maria De Filippi - dove vive adesso senza Costanzo - Per questo, è riuscita sempre a contraddistinguersi nel panorama televisivo. Ed è per questo che non ha deciso di trasferirsi in una delle altre proprietà immobiliari, bensì restare nella casa dove ha vissuto insieme a suo marito per tutti questi anni. Insomma, il nido ideale dove ritrovare il proprio equilibrio, soprattutto per Maria De Filippi dopo mesi di dolorosa sofferenza per il lutto. (Velvetgossip.it)

Gabriele Costanzo - Titolo Di Studio : Chi E’ Il Figlio Di Maria De Filippi! - La Scelta di Gabriele Costanzo: Vita e Carriera Lontano dai Riflettori Nonostante sia il figlio di due figure estremamente popolari come Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabriele Costanzo ha scelto di rimanere lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Il suo ruolo è quello di aiuto-produttore, e lavora strettamente con la madre, con cui ha un rapporto di profonda stima e ... (Uominiedonnenews.it)

Maria De Filippi - le vacanze dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo sono in compagnia : ecco con chi è la conduttrice - La copertina del magazine è tutta per l’estate dell’ex moglie di Maurizio Costanzo, paparazzata in barca dai collaboratori del giornale di Alfonso Signorini. Fra tutti, nelle foto di Chi, svetta Raffaella Mennoia, da sempre legatissima all’ex moglie di Maurizio Costanzo, oggi produttrice e autrice di diversi programmi televisivi. (Donnapop.it)