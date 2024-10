Maldini all’Inter, l’affronto di Ausilio! Dal Monza piace pure un altro – TS (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un Maldini all’Inter, Piero Ausilio, DS nerazzurro, prova il grande e temibile smacco ai cugini rossoneri. E dal Monza si segue pure un altro giovane. IL GRANDE SMACCO – Daniel Maldini piace pure all’Inter, per un’eventuale operazione di mercato che sarebbe clamorosa e al contempo epocale. Perché associare uno della dinastia Maldini è praticamente una sorta di eresia dalle parti di Milanello. Ma Piero Ausilio, DS nerazzurro, non è d’accordo, tanto da metterlo nel mirino come possibile quarta punta dell’Inter. Il dirigente interista ha assistito all’ultimo Monza-Roma direttamente dagli spalti dell’U-Power Stadium. E oltre a Maldini, l’Inter ha messo nel mirino anche il giovane centrocampista Warren Bondo. I nerazzurri, che vogliono ringiovanire il proprio organico, potrebbero tentare il doppio colpo. Inter-news.it - Maldini all’Inter, l’affronto di Ausilio! Dal Monza piace pure un altro – TS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un, Piero, DS nerazzurro, prova il grande e temibile smacco ai cugini rossoneri. E dalsi segueungiovane. IL GRANDE SMACCO – Daniel, per un’eventuale operazione di mercato che sarebbe clamorosa e al contempo epocale. Perché associare uno della dinastiaè praticamente una sorta di eresia dalle parti di Milanello. Ma Piero, DS nerazzurro, non è d’accordo, tanto da metterlo nel mirino come possibile quarta punta dell’Inter. Il dirigente interista ha assistito all’ultimo-Roma direttamente dagli spalti dell’U-Power Stadium. E oltre a, l’Inter ha messo nel mirino anche il giovane centrocampista Warren Bondo. I nerazzurri, che vogliono ringiovanire il proprio organico, potrebbero tentare il doppio colpo.

Maldini - altro che di padre in figlio : all’Inter per un Thuram bis! - Maldini all’Inter come Thuram? La storia insegna! BIS – Nulla è impossibile, anche quando di mezzo ci sono storie che intrecciano calcio, famiglia e maglie del cuore. Con un albero genealogico così e un esordio di carriera – ovviamente – nel Milan (prima nelle Giovanili e poi in Prima Squadra), nessuno avrebbe potuto mai immaginare un possibile cambio di fronte così radicale. (Inter-news.it)

Maldini e una dote importante : presupposto per performare all’Inter - Daniel Maldini potrebbe essere un obiettivo dell’Inter in vista della prossima stagione. Ha la giocata bella incantevole e poi regge botta nei contrasti, sa metterti il naso davanti e poi diventa difficile riprenderlo. Ad ogni modo, l’ex Lazio potrebbe inserirlo gradualmente nella posizione ora occupata da Henrikh Mkhitaryan, abituandolo in maniera progressiva allo svolgimento di compiti ... (Inter-news.it)

Maldini e una dote importante : presupposto per performare all’Inter - Sa giocare benissimo con le spalle alla difesa avversaria». Una predisposizione mentale, la sua, che rappresenta il presupposto essenziale per reggere i ritmi di una big. Così da acquisire una versatilità che potrebbe fare rima con uno status da top in un club importante come l’Inter. DUPLICE VESTE – Date le qualità di cui è già dotato nella protezione del pallone e in ripartenza, Maldini ... (Inter-news.it)