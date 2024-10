Malagò | Sempre contestato il medagliere A Parigi record di quarti e quinti posti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Ildi, con 40 medaglie, dice che non abbiamo mai vinto così tanto. Merito di tutti gli atleti. Aè successo che tante medaglie ci sono sfuggite per un soffio. Episodi non certo fortunati ma fanno parte della storia delle Olimpiadi. L’Italia ha però avuto ildi tutti i tempi dei. E’ talmente incredibile che è diventata leggenda. La vicenda si può leggere in due modi: amarezza ma è andata così oppure pensare che siamo competitivi a livello mondiale”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, nel corso di un panel al Festival dello Sport di Trento: “Ilè una tipologia di classifica che ho. Il Cio riconosce un’altra classifica che è la somma dei punti che ottieni piazzandoti dal primo all’ottavo posto, mentre in altri Paesi considerano solo le medaglie d’oro.