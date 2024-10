Joker: Folie à Deux, Todd Phillips nega che il film sia stato fatto "per attaccare il fandom tossico" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il regista ha negato una delle accuse principali mosse al suo sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga in questi giorni in sala Critica e pubblico sono finalmente d'accordo su un film: entrambi stanno odiando Joker: Folie à Deux. Il sequel del blockbuster candidato all'Oscar 2019 è stato un flop al botteghino nel suo weekend d'esordio, e l'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes mostra che critica e pubblico sono in sintonia, con punteggi preoccupanti rispettivamente del 33% e del 31%. Un altro aspetto di Joker: Folie à Deux sottolineato da giornalisti e spettatori è l'idea che il film - in particolare il suo finale scioccante e le implicazioni su chi sia il vero Joker - sia un attacco diretto ai fan che hanno accolto Movieplayer.it - Joker: Folie à Deux, Todd Phillips nega che il film sia stato fatto "per attaccare il fandom tossico" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il regista hato una delle accuse principali mosse al suo sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga in questi giorni in sala Critica e pubblico sono finalmente d'accordo su un: entrambi stanno odiando. Il sequel del blockbuster candidato all'Oscar 2019 èun flop al botteghino nel suo weekend d'esordio, e l'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes mostra che critica e pubblico sono in sintonia, con punteggi preoccupanti rispettivamente del 33% e del 31%. Un altro aspetto disottolineato da giornalisti e spettatori è l'idea che il- in particolare il suo finale scioccante e le implicazioni su chi sia il vero- sia un attacco diretto ai fan che hanno accolto

