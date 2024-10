Oasport.it - Italia del tennis sugli scudi: azzurri presenti in tutte le categorie delle ATP e WTA Finals!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Non accadeva dal 2009. Erano stati gli USA l’ultimo Paese a essere rappresentato nelle Finali dela fine anno inle. Il riferimento alle ATPe WTA, con singolari e doppi maschili e femminili. Ebbene, a distanza di 15 anni, è l’che ha ricevuto in un certo senso il testimone. Sì, perché nei Master di fine stagione il Bel Paese avrà sempre un rappresentante, ovvero: Jannik Sinner nel singolare maschile; Jasmine Paolini nel singolare femminile; Andrea Vavassori e Simone Bolelli nel doppio maschile; Jasmine Paolini e Sara Errani nel doppio femminile. La stagione speciale delnostrano viene sublimata da questo riscontro rimarchevole. Se è vero che la presenza a Torino di Sinner non era un fattore in discussione da tempo, lo stesso non si poteva dire per gli altri giocatori nostrani citati.