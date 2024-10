Bergamonews.it - Il week-end al cinema: da “Iddu – L’ultimo padrino” a “Joker”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Arriva al”. Il film, che approda nelle sale giovedì 10 ottobre, è diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, mentre nel cast annovera Toni Servillo ed Elio Germano. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “Francesca Cabrini” e “La storia di Souleymane”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Il robot selvaggio”, “Cattivissimo me 4”, “– Folie à deux” e “My hero academia – You’re next”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 10 OTTOBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “Vermiglio” (ore 21); “: Folie à deux” (ore 20:45).TEATRO DEL BORGO a Bergamo “Il maestro che promise il mare” (ore 20:45).