Giorgia Meloni e il dossieraggio che non c' è sui conti spiati dall' ex funzionario di banca

"Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano" ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social, pubblicando una card che la ritrae insieme a sua sorella Arianna e un titolo del Giornale, che a sua volta riprende una notizia di Domani che parla del licenziamento di un dipendente di una filiale

Spiati i conti correnti di Giorgia e Arianna Meloni e altri ministri. La premier : "Dossieraggio quotidiano" - Il direttore della stessa banca lo avrebbe informato dell’elevato numero di accessi informatici effettuati sul suo conto corrente. . Nel mirino anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana, i ministri Guido Crosetto, Raffaele Fitto e Daniela Santanchè. Sarebbe stata proprio Banca intesa ad accorgersi degli accessi abusivi del proprio dipendente, che è ... (Ilfoglio.it)

Spiava i conti bancari di Giorgia e Arianna Meloni e di altre migliaia di persone : licenziato un bancario - L’indagine è partita quasi per caso, grazie al lavoro della sicurezza della banca, che si è accorta che qualcosa non andava. Tra i nomi ‘spiati’ ci sono anche imprenditori, militari, sportivi, secondo quanto riporta il quotidiano. Il funzionario – di cui non viene rivelato il nome o il ruolo – è stato cacciato (lo scorso 8 agosto), ma rischia molto, avendo violato norme sulla privacy e la ... (Tpi.it)

Spiati conti correnti di Giorgia e Arianna Meloni - Giambruno e La Russa. Licenziato bancario di Bitonto. La premier : «Dossieraggio quotidiano» - Inchiesta della procura di Bari su un ex dipendente bancario di Bitonto che avrebbe effettuato oltre 6mila accessi a conti correnti, «tutti abusivi». Lo riporta il quotidiano... (Ilmattino.it)