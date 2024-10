Gianluca Gazzoli in libreria dal 22 ottobre con ‘Anche quando nessuno ci crede’

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)torna indal 22con il suo secondo libro Ancheci crede, già disponibile in preorder. Un’opera ispirante dedicata agli “underdog”, coloro che partono svantaggiati, su cuiavrebbe mai scommesso, ma che riescono a sorprendere il mondo con le loro vittorie. Cover da Ufficio Stampa Tra le pagine scorrono, infatti, dieci storie di underdog (campioni dello sport, artisti, imprenditori e giornalisti) che, partendo da sfide difficili, hanno saputo realizzare i propri sogni, diventando fonte di ispirazione per. Storie che si intrecciano con le esperienze raccolte nel fortunato podcast Passa dal BSMT, che ha visto ospiti come Valentino Rossi, Matt Damon, Laura Pausini, Mika, Jared Leto e molti altri. “Ho cercato di raccontarvi quello che mi sarei voluto sentire direne avevo bisogno e chemi ha mai detto.