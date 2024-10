Forza Italia contro lo smantellamento dei dehors: “Danno enorme per i locali” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayEliminare i dehors avrebbe un costo per gli esercenti fino a 60mila euro, oltre a provocare un crollo degli incassi di circa il 60%. A denunciarlo è Forza Italia, con il capogruppo in consiglio comunale Alberto Locchi e il coordinatore Firenzetoday.it - Forza Italia contro lo smantellamento dei dehors: “Danno enorme per i locali” Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayEliminare iavrebbe un costo per gli esercenti fino a 60mila euro, oltre a provocare un crollo degli incassi di circa il 60%. A denunciarlo è, con il capogruppo in consiglio comunale Alberto Locchi e il coordinatore

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non solo la trattativa con Forza Italia : Rocca alle prese con la guerra interna in Fratelli d’Italia - Non solo la trattativa con Forza Italia, ma anche una guerra interna in Fratelli d'Italia preoccupa Rocca nel Lazio. Continua a leggere . Scontri sulle nomine Cotral tra rampelliani e meloniani, denuncia il Pd: "Serve l'opposizione che denuncia ogni volta situazioni al limite dell'indecenza per superare i conflitti all'interno delle aree del partito del presidente Rocca?". (Fanpage.it)

Pulcinella in Piazza Municipio - Forza Italia incalza : “Altro sperpero di danaro pubblico” - Purtroppo dopo le cifre monstre per Pistoletto abbiamo sperperato altri soldi per Pesce. . Tempo di lettura: < 1 minuto Assistiamo increduli al dibattito odierno in città. it. 000€ per tale installazione sia congrua. – così in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia Napoli, Salvatore Guangi e Iris Savastano parlando dell’opera d’arte installata in Piazza Municipio. (Anteprima24.it)

Anomalie nel bilancio del Consorzio Farmaceutico : l'interrogazione di Celano (Forza Italia) - Il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, ha formalmente richiesto chiarimenti in merito alle anomalie relative ai bilanci del CFI (Consorzio Farmaceutico Intercomunale) e alle scritture contabili dell'ente, che, secondo quanto riportato, presenterebbero voci patrimoniali sovrastimate e... (Salernotoday.it)