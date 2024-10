Endless Love, anticipazioni dal 14 al 19 ottobre: Kemal scopre che Deniz è suo figlio, Nihan grave dopo un incidente (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le anticipazioni delle nuove puntate della serie turca Endless Love in onda dal 14 al 18 ottobre alle 14.10, sabato 19 alle 14.45: Kemal riesce a scoprire di essere il padre di Deniz attraverso il test del DNA, Nihan ha un grave incidente ed ha bisogno di sangue compatibile per l'operazione. Fanpage.it - Endless Love, anticipazioni dal 14 al 19 ottobre: Kemal scopre che Deniz è suo figlio, Nihan grave dopo un incidente Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ledelle nuove puntate della serie turcain onda dal 14 al 18alle 14.10, sabato 19 alle 14.45:riesce a scoprire di essere il padre diattraverso il test del DNA,ha uned ha bisogno di sangue compatibile per l'operazione.

