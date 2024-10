Economia globale resiliente nonostante tensioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da inizio settembre il flusso di notizie sui mercati finanziari è stato particolarmente ricco sia sul fronte della politica monetaria che lato geopolitico. Lo sottolinea Crédit Mutuel Asset Management nell’analisi a cura di François Rimeu, Senior Market Strategist. Economia globale resta resiliente La Fed – spiega l’esperto – ha iniziato il ciclo di taglio dei tassi con una riduzione di 50 punti base. Una decisione che non ci ha sorpreso considerando la precedente comunicazione della banca centrale ma che, dal nostro punto di vista, non era necessaria considerando la situazione attuale negli Stati Uniti. L’Economia sta rallentando ma da una crescita nominale molto elevata e non vediamo segnali di un calo improvviso della crescita né da una sponda dell’Atlantico né dall’altra. Quifinanza.it - Economia globale resiliente nonostante tensioni Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da inizio settembre il flusso di notizie sui mercati finanziari è stato particolarmente ricco sia sul fronte della politica monetaria che lato geopolitico. Lo sottolinea Crédit Mutuel Asset Management nell’analisi a cura di François Rimeu, Senior Market Strategist.restaLa Fed – spiega l’esperto – ha iniziato il ciclo di taglio dei tassi con una riduzione di 50 punti base. Una decisione che non ci ha sorpreso considerando la precedente comunicazione della banca centrale ma che, dal nostro punto di vista, non era necessaria considerando la situazione attuale negli Stati Uniti. L’sta rallentando ma da una crescita nominale molto elevata e non vediamo segnali di un calo improvviso della crescita né da una sponda dell’Atlantico né dall’altra.

