Dove può arrivare la Roma Volley Club in Challenge Cup? (Di giovedì 10 ottobre 2024) La SMI Roma Volley vince e convince all’esordio assoluto in CEV Challenge Cup 2025, regolando per 3-0 le croate del Kelteks Karlovac nella gara di andata dei 32esimi di finale. Dopo la conquista della WEVZA Cup, la squadra di coach Cuccarini dimostra di essersi meritata il pass per la terza Europa.today.it - Dove può arrivare la Roma Volley Club in Challenge Cup? Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La SMIvince e convince all’esordio assoluto in CEV2025, regolando per 3-0 le croate del Kelteks Karlovac nella gara di andata dei 32esimi di finale. Dopo la conquista della WEVZA, la squadra di coach Cuccarini dimostra di essersi meritata il pass per la terza

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley femminile - Roma con un piede nei 16mi di Challenge Cup! Travolto in meno di un’ora il Karlovac - Il tecnico capitolino fa qualche cambio rispetto al debutto in campionato con Talmassons inserendo Rotar in banda e Costantini al centro. La formazione di Cuccarini, che ha riportato Roma in Europa dopo 27 anni di assenza, si è imposta con un secco 3-0 (25-9, 25-14, 25-16) in 59 minuti al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano e si è aperta la strada per il passaggio del turno, da suggellare ... (Oasport.it)

Karlovac-Roma in tv : data - orario e diretta streaming ritorno trentaduesimi Challenge Cup femminile 2025 volley - LA FORMULA – I trentaduesimi di finale della Cev Challenge Cup 2024/2025 si svolgono con la formula delle gare di andata e ritorno: passa il turno la squadra che al termine delle due sfide avrà il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio al termine delle due partite, appena conclusa la gara di ritorno si disputerà il Golden Set. (Sportface.it)

Volley femminile - Challenge Cup 2025 : Roma batte nettamente le croate del Karlovac nell’andata dei 32esimi - . La sfida di ritorno dei trentaduesimi tra Karlovac e Roma andrà in scena il 16 ottobre. Al Palazzetto dello Sport di Roma, le Wolves di Giuseppe Cuccarini hanno sconfitto il Karlovac, formazione croata di coach Goran Zec che andava a caccia di punti importanti in trasferta, con il punteggio di 3-0 (25-9, 25-14, 25-16). (Sportface.it)