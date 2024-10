Sport.quotidiano.net - Consar "Abbiamo l’attitudine al lavoro"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) LaRavenna pensa già alla sfida di domenica al PalaBigi di Reggio Emilia, ma l’inizio di stagione, col successo interno 3-0 al debutto contro Fano, diventa un parametro importante nell’economia delle prospettive: "Non è stata una partita spettacolare – ha spiegato coach Antonio Valentini – ma, di fronte, si sono ritrovate due squadre completamente rinnovate, che hanno cambiato molto rispetto allo scorso anno. Sono comunque contento, perché l’approccio della mia squadra è stato importante. In alcune situazioni di gioco, si vede, non siamo ancora rodati.degli obiettivi tecnici da perseguire e rispetto ai quali dobbiamo fare dei passi in avanti. In linea di massima è stata comunque una buona partita".