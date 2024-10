Concorso canoro "Diventerò una stella": terzo posto per uno studente del liceo Durano (Di giovedì 10 ottobre 2024) BROLO (MESSINA) - Grande orgoglio e tanta soddisfazione per il liceo musicale Durano ed onore al merito allo studente Nicolò Proto. Lo studente dell'istituto brindisino ha partecipato al Concorso canoro "Diventerò una stella" svolto nei giorni appena trascorsi a Brolo in provincia di Messina. Brindisireport.it - Concorso canoro "Diventerò una stella": terzo posto per uno studente del liceo Durano Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) BROLO (MESSINA) - Grande orgoglio e tanta soddisfazione per ilmusicaleed onore al merito alloNicolò Proto. Lodell'istituto brindisino ha partecipato aluna" svolto nei giorni appena trascorsi a Brolo in provincia di Messina.

