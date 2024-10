Ciclismo: Gran Piemonte. Powless vince la 108^ edizione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo statunitense anticipa il gruppo, sul podio anche Strong e Aranburu BORGOMANERO - Neilson Powless ha vinto per distacco la 108esima edizione del GranPiemonte presented by Credit Agricole, 182 chilometri da Valdengo a Borgomanero. Il corridore statuntense della EF Education-EasyPost ha preceduto di Ilgiornaleditalia.it - Ciclismo: Gran Piemonte. Powless vince la 108^ edizione Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo statunitense anticipa il gruppo, sul podio anche Strong e Aranburu BORGOMANERO - Neilsonha vinto per distacco la 108esimadelpresented by Credit Agricole, 182 chilometri da Valdengo a Borgomanero. Il corridore statuntense della EF Education-EasyPost ha preceduto di

