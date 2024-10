Quotidiano.net - Autocertificazione per chiedere bonus Natale, tutti i dettagli

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Arrivano le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sulda 100 euro introdotto dal dl omnibus. Con una circolare ad hoc, le Entrate spiegano a chi spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità , che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre. Il documento di prassi fornisce anche istruzioni ai sostituti d'imposta che erogano il: l'importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all'articolazione dell'orario di lavoro (es. part-time).