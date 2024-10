Augias, Canfora e Guidorizzi protagonisti ad Arezzo di “Temi del nostro tempo” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna il ciclo di appuntamenti “Temi del nostro tempo”, organizzato dalla libreria Feltrinelli di Arezzo. Nella sessione autunnale ci saranno tre grandi ospiti che porteranno in città le loro lectio magistralis.Il primo appuntamento sarà venerdì 8 novembre alle 21 presso il Teatro Tenda con Arezzonotizie.it - Augias, Canfora e Guidorizzi protagonisti ad Arezzo di “Temi del nostro tempo” Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna il ciclo di appuntamenti “del”, organizzato dalla libreria Feltrinelli di. Nella sessione autunnale ci saranno tre grandi ospiti che porteranno in città le loro lectio magistralis.Il primo appuntamento sarà venerdì 8 novembre alle 21 presso il Teatro Tenda con

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Arezzo al palco dei Coldplay. “Chris ha visto il nostro cartellone e ci ha chiamato. Che emozione” - Arezzo, 17 luglio 2024 – Il sogno è diventato realtà. . Momenti di magia allo stadio Olimpico. Dopo tante ore di attesa sotto il sole ci ha fatto questo regalo che non dimenticheremo mai”. I due si sono presentati con un cartellone: “Abbiamo un sogno, cantare con te Let somebody go”. Costanza Rossi di Castiglion Fiorentino e Tommaso Calosci di Cortona, sono stati invitati sul palco a ... (Lanazione.it)