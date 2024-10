Attacco alla missione Unifil, Schlein: "Inaccettabile, Nethanyahu si fermi" (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2024 "Inaccettabile l'Attacco dell'esercito israliano alle basi militari italiane della missione Unifil. Sono arrivate parole chiare da Crosetto nel pomeriggio, attendiamo che il Governo venga a riferire in Parlamento. Nethanyahu si deve fermare, perché quel che è successo oggi è Inaccettabile e senza precedenti" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della presentazione del libro "Hanno vinto i ricchi" di Riccardo Staglianò. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Attacco alla missione Unifil, Schlein: "Inaccettabile, Nethanyahu si fermi" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2024 "l'dell'esercito israliano alle basi militari italiane della. Sono arrivate parole chiare da Crosetto nel pomeriggio, attendiamo che il Governo venga a riferire in Parlamento.si deve fermare, perché quel che è successo oggi èe senza precedenti" così la segretaria del Pd Elly, a margine della presentazione del libro "Hanno vinto i ricchi" di Riccardo Staglianò. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

