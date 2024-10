Tragedia del Vajont: 9 ottobre 1963, ore 22.39 - FOTO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Longarone sono le 22,39 del 9 ottobre 1963 quando la natura si ribella violentemente all'opera dell'uomo, reo di averne trascurati gli avvertimenti dopo la costruzione della diga più alta del mondo. Una enorme frana si stacca dal Monte Toc, scivolando rapidamente nell'invaso della diga del Vajont. I numeri del disastro sono impressionanti: il corpo franoso ha una superficie di 2 km/q, per un volume di 260 milioni di metri cubi. La massa di terra e detriti si getta nel bacino artificiale alla velocità compresa tra i 72 e i 90 km/h. Il risultante dell'impatto con l'acqua è ancora più impressionante. La frana generò un'onda gigantesca di 50 milioni di metri cubi che si riversò rapidamente verso la valle del Piave investendo pochi minuti dopo l'abitato di Longarone, cancellandolo. Il bilancio delle vittime toglie il respiro. I morti a valle sono 1. Panorama.it - Tragedia del Vajont: 9 ottobre 1963, ore 22.39 - FOTO Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Longarone sono le 22,39 del 9quando la natura si ribella violentemente all'opera dell'uomo, reo di averne trascurati gli avvertimenti dopo la costruzione della diga più alta del mondo. Una enorme frana si stacca dal Monte Toc, scivolando rapidamente nell'invaso della diga del. I numeri del disastro sono impressionanti: il corpo franoso ha una superficie di 2 km/q, per un volume di 260 milioni di metri cubi. La massa di terra e detriti si getta nel bacino artificiale alla velocità compresa tra i 72 e i 90 km/h. Il risultante dell'impatto con l'acqua è ancora più impressionante. La frana generò un'onda gigantesca di 50 milioni di metri cubi che si riversò rapidamente verso la valle del Piave investendo pochi minuti dopo l'abitato di Longarone, cancellandolo. Il bilancio delle vittime toglie il respiro. I morti a valle sono 1.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La tragedia del Vajont : 9 ottobre 1963 – 9 ottobre 2024 - La diga, alta 261,6 metri, era tra le più […] The post La tragedia del Vajont: 9 ottobre 1963 – 9 ottobre 2024 appeared first on L'Identità . Situata in Friuli-Venezia Giulia, al confine con il Veneto, fu costruita tra il 1957 e il 1960 con l’obiettivo di creare un bacino idroelettrico per alimentare le centrali della zona. (Lidentita.it)

Diga Vajont - il 9 ottobre 1963 il disastro : quasi 2mila le vittime - Sessantuno anni fa, alle 22.39 del 9 ottobre 1963, un'enorme frana di roccia di circa due chilometri quadrati di superficie, si staccò dalle pendici del Monte Toc, dietro la diga, tra il Friuli e il Veneto, e provocò la distruzione di una decina di paesi. (Tg24.sky.it)