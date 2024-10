Ruba cosmetici e aggredisce il vigilante: arrestato per rapina a Firenze (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 – Aveva Rubato cosmetici per un valore di circa 1000 euro e quando è stato scoperto ha aggredito il vigilante. E’ successo a Firenze in un supermercato di via Canova: protagonista un 23 marocchino, arrestato per rapina impropria dalla polizia. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, secondo quanto ricostruito, gli addetti alla vigilanza avrebbero sorpreso il 23enne mentre faceva razzia di cosmetici. Bloccato dopo aver superato le casse senza pagare il conto e con lo zaino pieno di merce Rubata, il giovane avrebbe reagito minacciando di morte e spintonando il vigilante. Nel frattempo è intervenuta la polizia che ha arrestato il 23enne. Lanazione.it - Ruba cosmetici e aggredisce il vigilante: arrestato per rapina a Firenze Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Avevatoper un valore di circa 1000 euro e quando è stato scoperto ha aggredito il. E’ successo ain un supermercato di via Canova: protagonista un 23 marocchino,perimpropria dalla polizia. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, secondo quanto ricostruito, gli addetti alla vigilanza avrebbero sorpreso il 23enne mentre faceva razzia di. Bloccato dopo aver superato le casse senza pagare il conto e con lo zaino pieno di merceta, il giovane avrebbe reagito minacciando di morte e spintonando il. Nel frattempo è intervenuta la polizia che hail 23enne.

