Romina Carrisi sui kg accumulati in gravidanza "Chiara Nasti o Diletta Leotta come fanno?" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Diventata mamma del piccolo Axel Lupo, avuto con il compagno Stefano Rastelli, lo scorso gennaio, Romina Carrisi si è sfogata nel salotto televisivo di La Volta Buona, raccontando di non essere ancora riuscita a perdere i chili accumulati in gravidanza. "Non entro ancora nei miei jeans – ha raccontato Carrisi – Oggi ho messo un paio di jeans ma non si chiudono e mi chiedo: Diletta Leotta o Chiara Nasti come cavolo hanno fatto non solo a rientrare nella taglia che avevano ma ad essere ancora più magre di come erano prima di partorire. Io non mi capacito".

Al Bano a Verissimo con Romina Carrisi e il nipote : “Voglio fare Sanremo da solo” | Video Mediaset - Al Bano a Verissimo con Romina Carrisi e il nipote, figlio di quest’ultima, ha parlato della sua bellissima famiglia. Come nonno è attento e premuroso e ama raccontare le favole ai 4 nipoti che ha. Al Bano ha parlato del divorzio con Romina e di come l’amore sia cambiato e si sia trasformato in rispetto. (Superguidatv.it)

Romina Carrisi insegue il figlio per lo studio di Verissimo - Toffanin : “Questa intervista è un disastro” - La padrona di casa ha così scherzato: "Sta diventando un disastro questa intervista". Continua a leggere . Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, il bimbo si è divertito a gattonare per lo studio. Intervista in famiglia per Romina Carrisi e Al Bano, ospiti di Verissimo insieme al figlio di lei, Axel Lupo, nato 9 mesi fa. (Fanpage.it)

Romina Carrisi sui kg accumulati in gravidanza “Chiara Nasti o Diletta Leotta come fanno?” - Il confronto con le altre mamme si rivela molto spesso deleterio proprio per questi motivi, perché stabilisce una tempistica per il ritorno alle forme precedenti la gravidanza che, invece, non è affatto veritiera e, soprattutto, universale: ogni donna ha infatti i propri tempi per smaltire i chili accumulati durante i nove mesi, alcune non riescono neppure a farlo, perché a concorrere sono tanti ... (Gravidanzaonline.it)