Open arms: parlamentari Lega a Palermo per udienza Salvini (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "I parlamentari della Lega saranno in piazza a Palermo, il 18 ottobre, per manifestare solidarietà al Vicepremier e Ministro Matteo Salvini che invece sarà nell'aula bunker del carcere Pagliarelli dove è in programma l'arringa difensiva dell'avvocato Giulia Bongiorno. L'accusa ha chiesto sei anni di carcere per Salvini per il caso Open arms". Lo fa sapere la Lega. "La manifestazione della Lega ribadirà che la difesa dell'Italia non è un reato, senza aizzare la piazza in modo irresponsabile contro la magistratura e lo Stato come fatto in passato da altri, per esempio a Riace dopo la condanna in primo grado dell'attuale europarlamentare di sinistra Mimmo Lucano (che poi è stato condannato anche in Appello)", aggiunge la Lega. Liberoquotidiano.it - Open arms: parlamentari Lega a Palermo per udienza Salvini Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Idellasaranno in piazza a, il 18 ottobre, per manifestare solidarietà al Vicepremier e Ministro Matteoche invece sarà nell'aula bunker del carcere Pagliarelli dove è in programma l'arringa difensiva dell'avvocato Giulia Bongiorno. L'accusa ha chiesto sei anni di carcere perper il caso". Lo fa sapere la. "La manifestazione dellaribadirà che la difesa dell'Italia non è un reato, senza aizzare la piazza in modo irresponsabile contro la magistratura e lo Stato come fatto in passato da altri, per esempio a Riace dopo la condanna in primo grado dell'attuale europarlamentare di sinistra Mimmo Lucano (che poi è stato condannato anche in Appello)", aggiunge la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Open arms : Lega - il 18/10 i parlamentari in piazza a Palermo - I parlamentari della Lega saranno in piazza a Palermo il 18 ottobre nel giorno dell'arringa della difesa di Matteo Salvini, imputato nel processo Open arms, in solidarietà al suo segretario che rischia sei anni di carcere. . Lo fa sapere il partito in una nota aggiungendo che "la manifestazione ... (Quotidiano.net)

Fine vita - Salvini concede la libertà di coscienza a parlamentari e consiglieri regionali della Lega - La legge di iniziativa popolare e proposta dall’associazione “Luca Coscioni” non era poi passata per il voto contrario di Fratelli d’Italia, Forza Italia e parte dei leghisti. Nel frattempo, il tema è in discussione anche in Senato, con un disegno di legge all’esame delle commissioni Giustizia e ... (Open.online)

Fine vita - Salvini concede la libertà di coscienza a parlamentari e consiglieri regionali della Lega - «La mia posizione è assolutamente chiara: la vita va tutelata dalla culla alla fine, bisogna garantire tutte le cure necessarie alle future mamme e a coloro che sono in difficoltà alla fine dei loro giorni però senza arrivare ai livelli olandesi. Provvedimento poi bocciato per una fronda nel ... (Open.online)

Lega - Salvini chiama alla protesta dopo Open Arms Dai gazebo ai parlamentari : tutti davanti al tribunale - I pm di Palermo, che hanno indagato sull’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda Open Arms, hanno richiesto una condanna di sei anni. it . Segui su affaritaliani. Una scelta comunicativa ben precisa che ha trasformato il processo, spiega oggi il Corriere, “in un’occasione per ... (Affaritaliani.it)