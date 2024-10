Olanda, dipendente di museo scambia “opera d’arte” per spazzatura e la butta (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'uomo, vedendo nel museo LAM di Lisse quelle che sembrano essere due lattine abbandonate, le ha buttate nella spazzatura Imolaoggi.it - Olanda, dipendente di museo scambia “opera d’arte” per spazzatura e la butta Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'uomo, vedendo nelLAM di Lisse quelle che sembrano essere due lattine abbandonate, le hate nella

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un tecnico del museo vede due lattine e le butta nella spazzatura : ma era l’opera d’arte di Alexandre Lavet - “Tuttavia, uno sguardo più attento rivela che queste lattine ammaccate – come spiega una nota diramata dal Museo – sono state meticolosamente dipinte a mano con colori acrilici, con ogni dettaglio replicato con cura. Stava solo facendo il suo lavoro in buona fede. . Le lattine di birra di Alexandre Lavet sono state esposte appositamente all’interno del vano ascensore in vetro del museo. (Ilfattoquotidiano.it)

In Olanda un dipendente del museo getta un’opera d’arte scambiandola per spazzatura - Al museo LAM di Lisse, un membro dello staff ha gettato nel cestino un’opera d’arte pensando fosse spazzatura. L’opera, intitolata All The Good Times We Spent Together, rappresenta due lattine di birra vuote e ammaccate ed era esposta sul pavimento di un ascensore del museo.Continua a leggere . (Fanpage.it)