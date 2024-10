Merendine e cibi confezionati: uno studio rivela da dove arriva la metà delle calorie che assumono i bimbi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Uno studio inglese ha evidenziato che la maggior parte dei bambini si nutre di troppo cibo ultraprocessato. Questo oltre ad intaccare la salute dei piccoli, ne veicola per sempre i gusti alimentari, rendendoli non proprio delle buone forchette. Fanpage.it - Merendine e cibi confezionati: uno studio rivela da dove arriva la metà delle calorie che assumono i bimbi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unoinglese ha evidenziato che la maggior parte dei bambini si nutre di troppo cibo ultraprocessato. Questo oltre ad intaccare la salute dei piccoli, ne veicola per sempre i gusti alimentari, rendendoli non propriobuone forchette.

