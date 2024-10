Meno tutele e più precarietà, ok della Camera al ddl Lavoro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un Lavoro più precario e con una sorta di ritorno delle dimissioni in bianco. Questo è il risultato del ddl Lavoro, approvato alla Camera con 158 voti a favore, 121 contrari e due astenuti. Ora il testo passerà al Senato per il via libera definitivo. Tra gli emendamenti approvati dalla Camera ci sono novità riguardanti le dimissioni in caso di assenza ingiustificata, ma anche il venir Meno di alcuni vincoli per il ricorso al Lavoro stagionale. Per le opposizioni il provvedimento “aumenta le precarietà”, soprattutto per contratti di somministrazione e licenziamenti. Dalle dimissioni in bianco agli stagionali: le misure del ddl Lavoro L’articolo 19 è il punto più controverso di questo testo, andando ad allargare le maglie delle disposizioni in tema di licenziamenti rispetto al Jobs Act. Lanotiziagiornale.it - Meno tutele e più precarietà, ok della Camera al ddl Lavoro Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unpiù precario e con una sorta di ritorno delle dimissioni in bianco. Questo è il risultato del ddl, approvato allacon 158 voti a favore, 121 contrari e due astenuti. Ora il testo passerà al Senato per il via libera definitivo. Tra gli emendamenti approvati dallaci sono novità riguardanti le dimissioni in caso di assenza ingiustificata, ma anche il venirdi alcuni vincoli per il ricorso alstagionale. Per le opposizioni il provvedimento “aumenta le”, soprattutto per contratti di somministrazione e licenziamenti. Dalle dimissioni in bianco agli stagionali: le misure del ddlL’articolo 19 è il punto più controverso di questo testo, andando ad allargare le maglie delle disposizioni in tema di licenziamenti rispetto al Jobs Act.

