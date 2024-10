Medioriente: Idf, 90 razzi dal Libano contro l’Alta Galilea (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (LaPresse) – Una raffica da circa 90 razzi è stata lanciata un’ora fa dal Libano contro l’Alta Galilea. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. Alcuni razzi sarebbero stati intercettati me impatti sono stati segnalati a Safed e nelle città vicine, causando danni. Non ci sono, al momento, notizie su persone rimaste ferite. L’Idf afferma anche di aver colpito i sistemi di lancio usati questa mattina da Hezbollah attaccare Kiryat Shmona, provocando la morte di due israeliani. Lapresse.it - Medioriente: Idf, 90 razzi dal Libano contro l’Alta Galilea Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (LaPresse) – Una raffica da circa 90è stata lanciata un’ora fa dal. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. Alcunisarebbero stati intercettati me impatti sono stati segnalati a Safed e nelle città vicine, causando danni. Non ci sono, al momento, notizie su persone rimaste ferite. L’Idf afferma anche di aver colpito i sistemi di lancio usati questa mattina da Hezbollah attaccare Kiryat Shmona, provocando la morte di due israeliani.

