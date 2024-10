Iltempo.it - Il solito copione: pugno chiuso e Bella Ciao. Metsola: "Non è l'Eurovision" | GUARDA

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il, prevedibile. Al termine dell'intervento del premier ungherese Viktor Orban in plenaria, gli eurodeputati di The Left, a cui si sono aggiunti Verdi e socialisti, hanno intonato in coro "". Con tanto di. Il tormentone sempreverde del fronte rosso, però, è stato presto bloccato dalla presidente del Parlamento europeo. "Non siamo all', sembra la Casa de Papel", ha commentato. Il video, che riprende la scena del canto, è stato pubblicato su X da Manon Aubry. L'eurodeputata di France insoumise non ha potuto fare a meno dell'ormai trita e ritrita retorica contro il primo ministro ungherese. "Di fronte a Orban che sfila in Parlamento tra gli applausi dell'estrema destra, il mio gruppo The Left si alza e cantanell'emiciclo", ha scritto.