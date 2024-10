Il ginnasta Nicola Bartolini aggredito sotto casa a Milano: “Città raccapricciante, non c’è sicurezza” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ginnasta campione del mondo nel 2021, Nicola Bartolini, ha raccontato su Instagram di essere stato aggredito sotto casa. Il 28enne ha parlato di un ladro che avrebbe provato a portargli via il cellulare, ma che avrebbe ricevuto "solo tantissimi pugni in faccia". Fanpage.it - Il ginnasta Nicola Bartolini aggredito sotto casa a Milano: “Città raccapricciante, non c’è sicurezza” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilcampione del mondo nel 2021,, ha raccontato su Instagram di essere stato. Il 28enne ha parlato di un ladro che avrebbe provato a portargli via il cellulare, ma che avrebbe ricevuto "solo tantissimi pugni in faccia".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nicola Bartolini - ginnasta campione del mondo - aggredito sotto casa : “Milano è una jungla” - . Il ginnasta sardo, vincitore dell’oro nel corpo libero ai Mondiali di Kitakyushu nel 2021, ha reagito all’aggressione difendendosi a pugni e i seguito ha deciso di condividere la sua disavventura sui social. “Anziché portarmi via il cellulare, ha preso solo tantissimi pugni in faccia“, ha raccontato il ginnasta nelle sue storie su Instagram, ironizzando sulla vicenda. (Thesocialpost.it)

La denuncia del ginnasta Nicola Bartolini dopo un’aggressione : “Milano è raccapricciante” - Il primo italiano di sempre a compiere un’impresa del genere. Le lamentele e le foto su Instagram “Non c’è sicurezza in questa giungla di città, ne succedono di tutti i colori tutti i giorni, fosse successo a una signora o a una ragazza indifesa non so come sarebbe andata a finire, mi ritengo fortunato ad aver preso soltanto un pugno in fronte e sicuramente è stato più sfortunato il mio povero ... (Ilfattoquotidiano.it)