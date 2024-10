Halloween, a Cinecittà World la festa più grande d’Italia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da sabato 5 Ottobre a Cinecittà World ha preso vita la festa di Halloween più grande d’Italia. Nel Parco divertimenti di Roma sono state messe in scena ben 17 attrazioni a tema Halloween: tra questa anche la possibilità di provareil proprio funerale da vivo! Per tutto ottobre Cinecittà World sarà “pauroso” con tantissimi zombie, scheletri ed esseri da brivido: Halloween, a Cinecittà World la festa più grande d’Italia L'Identità. Lidentita.it - Halloween, a Cinecittà World la festa più grande d’Italia Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da sabato 5 Ottobre aha preso vita ladipiù. Nel Parco divertimenti di Roma sono state messe in scena ben 17 attrazioni a tema: tra questa anche la possibilità di provareil proprio funerale da vivo! Per tutto ottobresarà “pauroso” con tantissimi zombie, scheletri ed esseri da brivido:, alapiùL'Identità.

Cinecittà World ospiterà l'Halloween Funeral Party - che inaugura la stagione delle feste il 5 ottobre - Il funerale da vivo Chi è curioso di scoprire come sarà il suo funerale ora può …. . . Culmine dell'evento saranno le tre Halloween Nights del 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre che prevedono feste in maschera, cene a tema concerti e DJ set fino al mattino. E per i bimbi più piccoli l'appuntamento è a Roma World con la fattoria delle zucche. (Movieplayer.it)

Funeral Party - set e attrazioni "da brivido" : un mese di Halloween a Cinecittà World - Halloween si festeggia per un mese intero a Cinecittà World. Dal 5 ottobre al 3 novembre ci saranno 17 attrazioni da paura, zombie, fantasmi, streghe e vampiri. Grande novità del 2024 è Funeral Party: Chi non ha mai immaginato come sarà il proprio funerale? Cosa diranno le persone? Qualcuno... (Romatoday.it)

Cinecittà World : a Ferragosto arriva il Summer Halloween Festival - In arrivo una invasione di zombie, mostri e inquietanti creature per quattro serate all'insegna del brivido con attrazioni da paura, la maratona di scene cult dei film Cine Horror, una terrificante zombie walk, giochi a tema e un djset che farà ballare tutti i presenti. "Vogliamo sorprendere i nostri ospiti con un ferragosto unico e …. (Movieplayer.it)