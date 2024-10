Thesocialpost.it - Giuliano Graniti, addio a soli 36 anni: il pianista di fama internazionale scomparso per una rara malattia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) MESAGNE (BR) – Un lutto profondo ha colpito la comunità di Mesagne, in provincia di Brindisi, per la prematura scomparsa di, talentuosodi36, che viveva danegli Stati Uniti, dove aveva ottenuto il titolo di Dottore in Arti Musicali, si è spento a causa di una, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della musica e tra coloro che lo conoscevano. L’annuncio della sua morte è stato dato dal sindaco di Mesagne e presidente della provincia di Brindisi, Toni Mattarelli, che ha espresso il dolore della comunità con un sentito messaggio: “, uomo straordinario e musicista di eccezionale talento, non c’è più”. Il sindaco ha anche ricordato il momento della commemorazione e le ultime volontà del giovane