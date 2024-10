Sport.periodicodaily.com - Gibilterra-San Marino: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 1 di Lega D di nations League 2024/2025. Gli ospiti vogliono sfruttare l’effetto sorpresa per lottare in vista di una possibili promozione in Lega C.-Sansi giocherà giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 20.45-SAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa, inaspettatamente, hanno vinto la prima gara contro il Liechstein, mettendosi in una buona posizione di classifica. Un risultato che arriva dopo due pareggi e una vittoria, a conferma dei piccoli ma significativi progressi di una delle Nazionali più deboli del panorama europei. Gli ospiti hanno invece pareggiato la prima contro il Liechstein, ed ora hanno bisogna di una vittoria per rientrare in corsa per la promozione in Lega C, e in questo senso il fattore casalingo potrà essre d’aiuto.