Finanzierò le vostre idee Capobianco lancia la sfida

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hai meno di 30 anni e un’idea imprenditoriale innovativa che varrebbe la pena sviluppare? Cortona può diventare il trampolino di lancio perfetto. Il perché è presto spiegato. Sabato arriverà in città l’imprenditore Fabriziopatron di Liquid Factory un nuovo startup studio che ha l’obiettivo di creare una forte connessione per l’innovazione tecnologica dalla Valtellina alla Silicon Valley. È lui uno degli attesi protagonisti della terza edizione di Cauthamente, il festival della scienza organizzato dall’associazione Cautha in partenza domani e che per 4 giorni proporrà eventi e incontri al centro convegni Sant’Agostino. Per l’intera giornata di sabatosarà a disposizione di chi si prenoterà per ascoltare e analizzare i progetti proposti e selezionarli per il suo progetto.