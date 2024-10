Dimensionamento scolastico, Cammarano (M5S): "La Regione ripristini gli istituti di Caggiano e Santa Marina" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “La nostra battaglia contro il taglio indiscriminato di istituti scolastici nelle aree interne va avanti. Questa mattina ho presentato un’interrogazione alla giunta regionale in cui chiedo di dare immediata esecuzione alle sentenze del TAR Campania che dispongono l’annullamento dei provvedimenti Salernotoday.it - Dimensionamento scolastico, Cammarano (M5S): "La Regione ripristini gli istituti di Caggiano e Santa Marina" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “La nostra battaglia contro il taglio indiscriminato discolastici nelle aree interne va avanti. Questa mattina ho presentato un’interrogazione alla giunta regionale in cui chiedo di dare immediata esecuzione alle sentenze del TAR Campania che dispongono l’annullamento dei provvedimenti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dimensionamento scolastico : in Puglia 18 istituti in meno per il 2025/2026 - . L'assessore alla Formazione, Sebastiano Leo, ha annunciato questa decisione ufficiale. La Regione Puglia ha approvato le nuove linee guida per il dimensionamento scolastico, prevedendo una riduzione di 18 istituti per l'anno scolastico 2025/2026. L'articolo Dimensionamento scolastico: in Puglia 18 istituti in meno per il 2025/2026 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)