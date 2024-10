Contributi per la sicurezza. Gli alluvionati vogliono installare valvole e paratie (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La paura che l’alluvione torni a devastare le aree già colpite nel maggio dello scorso anno e poche settimane fa cresce a ogni temporale annunciato dalle frequentissime ‘allerte meteo’ del sindaco Enzo Lattuca (ieri è arrivata la 135ª del 2024). Lo si è toccato con mano lunedì sera nel gremitissimo teatro della Parrocchia di San Rocco, nel cuore del quartiere Oltresavio, dove c’è stato l’incontro del Comitato alluvionati e Franati della Valle del Savio per coordinare l’installazione di opere per la difesa dei singoli immobili, in sostanza valvole antiriflusso per gli scarichi e paratie per impedire l’ingresso dell’acqua nelle abitazioni da porte e portoni. Ilrestodelcarlino.it - Contributi per la sicurezza. Gli alluvionati vogliono installare valvole e paratie Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La paura che l’alluvione torni a devastare le aree già colpite nel maggio dello scorso anno e poche settimane fa cresce a ogni temporale annunciato dalle frequentissime ‘allerte meteo’ del sindaco Enzo Lattuca (ieri è arrivata la 135ª del 2024). Lo si è toccato con mano lunedì sera nel gremitissimo teatro della Parrocchia di San Rocco, nel cuore del quartiere Oltresavio, dove c’è stato l’incontro del Comitatoe Franati della Valle del Savio per coordinare l’installazione di opere per la difesa dei singoli immobili, in sostanzaantiriflusso per gli scarichi eper impedire l’ingresso dell’acqua nelle abitazioni da porte e portoni.

