Concorso pubblico 2024 per 150 assistenti tecnici al ministero della Giustizia. Scopri come partecipare e i requisiti necessari: il bando (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Concorso pubblico 2024 per 150 assistenti tecnici al ministero della Giustizia. Ecco come partecipare e i requisiti: il bando. Il Decreto 18 settembre 2024 ha indetto un nuovo Concorso pubblico per l'assunzione di 150 assistenti tecnici a tempo indeterminato presso il ministero della Giustizia , Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Questa è un’opportunità unica per entrare nel settore Feedpress.me - Concorso pubblico 2024 per 150 assistenti tecnici al ministero della Giustizia. Scopri come partecipare e i requisiti necessari: il bando Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024)per 150al. Eccoe i: il. Il Decreto 18 settembreha indetto un nuovoÂper l'assunzione di 150a tempo indeterminato presso il, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Questa è un’opportunità unica per entrare nel settore

