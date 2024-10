Cinque secondi | al via le riprese del nuovo film di Paolo Virzì

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024): al via ledeldiSono ufficialmente iniziate a Roma ledi, ildi, che ha come protagonisti Valerio Mastandrea nel ruolo di Adriano Sereni, Galatea Bellugi nei panni di Matilde, Valeria Bruni Tedeschi in quelli di Giuliana e Ilaria Spada che interpreterà Letizia. Scritto da, Francesco Bruni e Carloè prodotto daGreenboo Production, Indiana Production, Motorino Amaranto e Vision Distribution in collaborazione con Sky. La distribuzione sarà curata in Italia da Vision Distribution. In Francia, la distribuzione sarà gestita da PAN Distribution, mentre le vendite internazionali saranno affidate a Playtime. PAN Distribution, Playtime e Indiana Production fanno parte delstudio Pan Europeo Vuelta.