Tpi.it - Chiamare un uomo “pelato” è una molestia sessuale: “Viola le leggi sulla parità”

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)un” è una: “le” Dire a un” è considerato una: è quanto stabilito in una sentenza dalla High Court, l’Alta Corte britannica. Secondo il giudice il termine, se riferito a un, potrebbere ledi trattamento in quanto “intrinsecamente correlato al sesso”. La vicenda risale al 2019 quando un elettricista inglese è stato insultato dal suo supervisore che lo ha chiamato “del c***o”. Licenziato nel 2021, l’ha deciso di portare in tribunale la sua ex azienda. Nel febbraio del 2022, un tribunale si è espresso a suo favore, ma la sentenza è stata impugnata dall’azienda con la seguente motivazione: “Sia ??gli uomini sia le donne possono essere calvi, perciò l’uso del termine in relazione a unnon puòre le”.