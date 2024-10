Calenda prende in giro Borghi e i sovranisti, poi attacca: “Dovete chiedere scusa per le palle che avete raccontato in questi anni” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Oggi abbiamo visto un’aula compatta, è il trionfo dei liberali, perfino montiani. Ma cosa avrebbe detto la Meloni se questo Piano lo avessimo presentato noi? Ci avrebbe detto che eravamo asserviti all’Europa”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, al Senato per la dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate sul Piano strutturale di bilancio. “Plaudo a questa conversione europeista – aggiunge – ma Dovete dire una parola di scuse per le balle che avete raccontato dall’opposizione“. L'articolo Calenda prende in giro Borghi e i sovranisti, poi attacca: “Dovete chiedere scusa per le palle che avete raccontato in questi anni” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Calenda prende in giro Borghi e i sovranisti, poi attacca: “Dovete chiedere scusa per le palle che avete raccontato in questi anni” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Oggi abbiamo visto un’aula compatta, è il trionfo dei liberali, perfino montiani. Ma cosa avrebbe detto la Meloni se questo Piano lo avessimo presentato noi? Ci avrebbe detto che eravamo asserviti all’Europa”. Lo ha detto Carlo, leader di Azione, al Senato per la dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate sul Piano strutturale di bilancio. “Plaudo a questa conversione europeista – aggiunge – madire una parola di scuse per le balle chedall’opposizione“. L'articoloine i, poi: “per lechein” proviene da Il Fatto Quotidiano.

