Bologna, il Dall’Ara sta diventando un tabù: la vittoria manca da mesi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Bologna non vince più in casa: al Dall’Ara i rossoblù non riescono più ad andare oltre al pari, i problemi con il gol e il mercato Il Bologna ha un grosso problema con le partite al Dall’Ara: i rossoblù infatti tra le mura amiche non vincono dallo scorso primo aprile, quando la squadra allora Calcionews24.com - Bologna, il Dall’Ara sta diventando un tabù: la vittoria manca da mesi Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilnon vince più in casa: ali rossoblù non riescono più ad andare oltre al pari, i problemi con il gol e il mercato Ilha un grosso problema con le partite al: i rossoblù infatti tra le mura amiche non vincono dallo scorso primo aprile, quando la squadra allora

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna - zero a zero assoluto. Il gol non arriva con il Parma in dieci. E la vittoria al Dall’Ara diventa tabù - Tutto in novantasei minuti di gioco: fosse durata altre tre ore la partita, il Bologna, non l’avrebbe comunque mai vinta. E Italiano ha provato a farlo con la specialità della casa: il turnover. E il rumore è quello di una sveglia. E, allora, all’intervallo Italiano toglie i due meno a fuoco, Aebischer e Orsolini, per la freschezza di Fabbian e Iling-Junior. (Sport.quotidiano.net)

Bologna-Parma - Calafiori tifoso speciale : l’ex in tribuna al Dall’Ara (FOTO) - Si tratta di Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal ed ex centrale rossoblù, che ha approfittato della domenica libera (e della convocazione in nazionale) per godersi un pomeriggio nel suo vecchio stadio, il Dall’Ara, per assistere alla partita di campionato dei suoi ex compagni. The post Bologna-Parma, Calafiori tifoso speciale: l’ex in tribuna al Dall’Ara (FOTO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Il derby delle panchine. Pecchia nella ’sua’ Bologna. Italiano lo deve battere per sorridere al Dall’Ara - Perché se il Parma in serie A è pur sempre una matricola il Bologna non può permettersi di partecipare alla Champions senza correre, in parallelo, per una nuova qualificazione in Europa. Proprio lì è nato il colpo di fulmine tra Pecchia e le Due Torri, dove da tempo la sua famiglia ha preso casa. . (Sport.quotidiano.net)