Basket Under19. L’Academy a punteggio pieno. Con Ferrara è sempre avanti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Vis 2008 Ferrara 79 Raggisolaris Academy 87 (21-26; 45-48; 57-58) Ferrara: Kouoh 2, Magni 3, Poli, Susanni 9, Dioli 23, Braga 20, Costaglione 3, Yarbanga ne, Raggi ne, Ficetti 4, Bertoncin 15, Cissè ne. All.: Santi. FAENZA: Naccari 10, Ndiaye 12, Dellachiesa 6, Annichiarico ne, Tartaglia 26, Gorgati 24, Lanza ne, Gentile ne, Camparevic, Marras ne, Lazzari 2, Bendandi 7. All.: Pio Ass.: Bedeschi - Monteventi Arbitri: Resca – Romanello La Raggisolaris Academy concede il bis nel campionato di Under 19 Eccellenza, restando a punteggio pieno dopo due giornate. I faentini si aggiudicano il derby regionale in casa della Vis 2008 Ferrara, vincendo un match sempre condotto. Sport.quotidiano.net - Basket Under19. L’Academy a punteggio pieno. Con Ferrara è sempre avanti Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Vis 200879 Raggisolaris Academy 87 (21-26; 45-48; 57-58): Kouoh 2, Magni 3, Poli, Susanni 9, Dioli 23, Braga 20, Costaglione 3, Yarbanga ne, Raggi ne, Ficetti 4, Bertoncin 15, Cissè ne. All.: Santi. FAENZA: Naccari 10, Ndiaye 12, Dellachiesa 6, Annichiarico ne, Tartaglia 26, Gorgati 24, Lanza ne, Gentile ne, Camparevic, Marras ne, Lazzari 2, Bendandi 7. All.: Pio Ass.: Bedeschi - Monteventi Arbitri: Resca – Romanello La Raggisolaris Academy concede il bis nel campionato di Under 19 Eccellenza, restando adopo due giornate. I faentini si aggiudicano il derby regionale in casa della Vis 2008, vincendo un matchcondotto.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Adamant Ferrara Basket - ecco le divise da casa e trasferta per la stagione 2024-25 - Innovativa, biancazzurra e dal preciso significato. Adamant Ferrara Basket ha presentato le nuove divise da gioco da casa e trasferta nella cornice di Palazzo Naselli-Crispi, sede del Consorzio di Bonifica Pianura Ferrara. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday La società ha scelto... (Ferraratoday.it)

Adamant Ferrara Basket - ecco le divise da casa e trasferta per la stagione 2024-25 - Innovativa, biancazzurra e dal preciso significato. Adamant Ferrara Basket ha presentato le nuove divise da gioco da casa e trasferta nella cornice di Palazzo Naselli-Crispi, sede del Consorzio di Bonifica Pianura Ferrara. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday La società ha scelto... (Today.it)

Basket - Torneo 'City of Ferrara' : l'Adamant supera la semifinale - L'Adamant soffre più del previsto nella seconda semifinale del quadrangolare 'City of Ferrara', ma alla fine batte la Bmr Reggio Emilia dell'ex Porfilio e accede alla finalissima, dove sfiderà la Petrarca Padova, vittoriosa contro Ozzano per 84-80. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday. (Today.it)

Basket - Torneo 'City of Ferrara' : l'Adamant supera la semifinale - Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday. L'Adamant soffre più del previsto nella seconda semifinale del quadrangolare 'City of Ferrara', ma alla fine batte la Bmr Reggio Emilia dell'ex Porfilio e accede alla finalissima, dove sfiderà la Petrarca Padova, vittoriosa contro Ozzano per 84-80. (Ferraratoday.it)

Campagna abbonamenti Ferrara Basket - prorogata la promozione 'In & Young' - . . La società Ferrara Basket 2018 ha comunicato che, a fronte "dell'enorme successo riscontrato in questi primi cinque giorni di apertura di campagna abbonamenti, e per venire incontro a quanti non hanno ancora sottoscritto l'abbonamento, la promozione 'In & Young' sarà prorogata fino a ... (Ferraratoday.it)