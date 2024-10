Arte contemporanea: a Capua e Maddaloni, due installazioni di Argentina Verderame (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione Odv “A. Barchetta” di Maddaloni annuncia nuovi appuntamenti per l’Artista Argentina Verderame. Infatti, sarà visibile sabato 12 ottobre 2024 nella Congrega di San Giovanni Battista a Maddaloni l’intera Installazione “Anima Rosa” a cura del sodalizio maddalonese, realizzata in occasione della ventesima edizione della Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI-Associazione dei Musei d’Arte contemporanea del Ministro della Cultura, e con la collaborazione del Ministero della Cultura e con la collaborazione della Direzione Generale e Diplomazia Pubblica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’Installazione “Anima Rosa-Pink Soul” che l’artista Argentina Verderame presenterà sarà l’intera opera, che ha realizzato con un’Happening al Lido di Venezia, durante la Pre-Openin della Biennale d’Arte di Venezia 2024. Anteprima24.it - Arte contemporanea: a Capua e Maddaloni, due installazioni di Argentina Verderame Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione Odv “A. Barchetta” diannuncia nuovi appuntamenti per l’Artista. Infatti, sarà visibile sabato 12 ottobre 2024 nella Congrega di San Giovanni Battista al’intera Installazione “Anima Rosa” a cura del sodalizio maddalonese, realizzata in occasione della ventesima edizione della Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI-Associazione dei Musei d’del Ministro della Cultura, e con la collaborazione del Ministero della Cultura e con la collaborazione della Direzione Generale e Diplomazia Pubblica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’Installazione “Anima Rosa-Pink Soul” che l’artistapresenterà sarà l’intera opera, che ha realizzato con un’Happening al Lido di Venezia, durante la Pre-Openin della Biennale d’di Venezia 2024.

