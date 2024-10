Zonawrestling.net - AEW: Willow Nightingale ottiene una possibilità per il titolo femminile AEW, Penelope Ford ritorna

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)avrebbe dovuto affrontare Britt Baker in un match per diventare la contendente numero uno almondialeAEW martedì, ma Baker non ha potuto partecipare. Ha quindi sfidato Saraya, Jamie Hayter e Nyla Rose. Durante l’incontro,, assente da mesi, è tornata e ha colpito Hayter con una sedia. Hayter l’ha inseguita nel backstage, trasformando il match in una contesa a tre. What doeswant with Jamie Hayter?!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@Saraya @the@jmehytr pic.twitter.com/KEUYXhgSyQ— All Elite Wrestling (@AEW) October 9, 2024ha infine ottenuto la vittoria, schienando Saraya con una Doctor Bomb. Dopo l’incontro, ha fissato la campionessa mondialeAEW Mariah May, che l’ha colpita con un colpo scorretto.