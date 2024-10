Ilrestodelcarlino.it - "Acquabona, pochi fondi per realizzare il progetto"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Iloriginario di adeguamento idraulico del fossoammontava a più di un milione di euro, ma per il primo stralcio abbiamo ricevuto 340mila euro diregionali. Ed era una cifra che non ci permetteva dinessuna vasca di laminazione, perciò dei tecnici esterni hanno valutato che con quei soldi si poteva svolgere solo una pulizia e riprofilatura del fosso". A dirlo è l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti, che interviene sull’argomento dopo le polemiche scoppiate nei giorni scorsi a Porto Recanati. Infatti, l’ex consigliere comunale Michele Bianchi aveva affermato che l’appalto per il primo stralcio dei lavori al fossosarebbe stato affidato un anno dopo rispetto a quando il Comune ha ricevuto i finanziamenti regionali.