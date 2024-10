A che ora Sinner-Medvedev, ATP Shanghai 2024: canale esatto, programma, streaming (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik Sinner ha migliorato il suo miglior risultato nel Masters 1000 di Shanghai: dopo la sconfitta lo scorso anno negli ottavi di finale del torneo cinese contro Ben Shelton, il numero 1 del mondo si è preso la rivincita proprio dello statunitense alla stessa fase del torneo, prendendosi l’accesso ai quarti di finale. LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Medvedev DALLE 9.00 Quarti di finale che rappresenteranno uno scoglio tutt’altro che banale per l’altoatesino che sarà chiamato ad affrontare ancora Daniil Medvedev, che l’azzurro ha battuto anche recentemente allo US Open. Il russo in questo torneo finora non ha particolarmente brillato, ma ha comunque battuto Arnaldi in tre set e Tsitsipas convincendo decisamente di più rispetto al match contro il ligure. Oasport.it - A che ora Sinner-Medvedev, ATP Shanghai 2024: canale esatto, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannikha migliorato il suo miglior risultato nel Masters 1000 di: dopo la sconfitta lo scorso anno negli ottavi di finale del torneo cinese contro Ben Shelton, il numero 1 del mondo si è preso la rivincita proprio dello statunitense alla stessa fase del torneo, prendendosi l’accesso ai quarti di finale. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 9.00 Quarti di finale che rappresenteranno uno scoglio tutt’altro che banale per l’altoatesino che sarà chiamato ad affrontare ancora Daniil, che l’azzurro ha battuto anche recentemente allo US Open. Il russo in questo torneo finora non ha particolarmente brillato, ma ha comunque battuto Arnaldi in tre set e Tsitsipas convincendo decisamente di più rispetto al match contro il ligure.

Sinner-Alcaraz è quasi realtà a Shanghai : per l’azzurro c’è prima il solito ostacolo Medvedev - Il momento di forma di Sinner non fa altro che confermarlo e anche le vittorie a Shanghai – in tre set contro Etcheverry e per 2-0 contro Daniel e Shelton – sono piuttosto incoraggianti, ma Medvedev rimane un rivale scomodo che non si batte da solo e regala poco. Dopo la splendida finale di Pechino, durata tre set e oltre tre ore, tutti vogliono assistere ad un secondo round a distanza di pochi ... (Sportface.it)

Puppo su Sinner : “Spietato contro Shelton. A Shanghai ha il tabellone più duro di sempre” - Questo tabellone, se Sinner arrivasse fino in fondo secondo pronostico, sarebbe il più difficile di sempre per lui“. r. Un passaggio sul brutto episodio di cui si è reso protagonista Frances Tiafoe: “Io delle scuse di Tiafoe non me ne faccio nulla dopo quello che ha fatto, doveva pensarci prima. ) si affrontassero tra loro nello stesso torneo e che uno dei tre battesse gli altri due nello stesso ... (Oasport.it)

Masters 1000 di Shanghai - Sinner-Medvedev ai quarti di finale : i precedenti tra i due tennisti - La sfida tra Sinner e Medvedev sarà la 14esima sfida tra i due. Medvedev aveva dominato tutti i precedenti incontri fino a Pechino 2023 con un parziale di 6-0. Sono contento del livello che sono riuscito a raggiungere e di aver giocato ancora una volta. Da quel momento però Sinner ha cambiato marcia inanellando sei vittorie nelle ultime sette sfide. (Ilfaroonline.it)