“Tifi Napoli? Ti regaliamo una birra”: l’iniziativa del Como dopo la calorosa accoglienza ricevuta dai tifosi partenopei (Di martedì 8 ottobre 2024) Spettacolo in campo, sugli spalti del Maradona e a febbraio anche su quelli del Sinigaglia. Non solo il calcio e la Serie A: Como e Napoli sono accomunati dalla birra. Nonostante la sconfitta per 1-3 nel settimo turno di campionato per mano della squadra allenata da Antonio Conte, la calorosa accoglienza del Napoli riservata ai tifosi del club neopromosso ha stupito la società di proprietà indonesiana. Così tanto da regalare una birra a ogni tifoso partenopeo che sarà presente alla gara di ritorno del prossimo febbraio. “Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L’atmosfera allo stadio Maradona e la reazione di entrambi i tifosi dopo la partita sono state ineguagliabili. Ilfattoquotidiano.it - “Tifi Napoli? Ti regaliamo una birra”: l’iniziativa del Como dopo la calorosa accoglienza ricevuta dai tifosi partenopei Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Spettacolo in campo, sugli spalti del Maradona e a febbraio anche su quelli del Sinigaglia. Non solo il calcio e la Serie A:sono accomunati dalla. Nonostante la sconfitta per 1-3 nel settimo turno di campionato per mano della squadra allenata da Antonio Conte, ladelriservata aidel club neopromosso ha stupito la società di proprietà indonesiana. Così tanto da regalare unaa ogni tifoso partenopeo che sarà presente alla gara di ritorno del prossimo febbraio. “Il1907 desidera ringraziare sentitamente ile i suoiper la bellissima dimostrazione di sportività durante ela gara di venerdì sera. L’atmosfera allo stadio Maradona e la reazione di entrambi ila partita sono state ineguagliabili.

