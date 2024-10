Reati sui minori in calo in Puglia: vittime di genere femminile nel 70% dei casi (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono stati 289 i Reati a danno di minori commessi nel 2023 in Puglia, in calo del 12% rispetto al 2022.Nel 70% dei casi le vittime sono state di genere femminile. Il reato più diffuso è quello di maltrattamenti contro familiari o conviventi: 108 casi, -6% sul 2022.I dati, elaborati dal Foggiatoday.it - Reati sui minori in calo in Puglia: vittime di genere femminile nel 70% dei casi Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono stati 289 ia danno dicommessi nel 2023 in, indel 12% rispetto al 2022.Nel 70% deilesono state di. Il reato più diffuso è quello di maltrattamenti contro familiari o conviventi: 108, -6% sul 2022.I dati, elaborati dal

