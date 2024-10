Oasport.it - Olimpiadi 2026, trampolino di Cortina ristrutturato entro novembre 2025

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sono state da non molto messe alle spalle leestive di Parigi 2024 e l’attenzione è già proiettata alleinvernaliche l’Italia ospiterà con Milano-. Oggi è stata la giornata in cui si è tenuta la Conferenza dei Servizi legata alla ristrutturazione e riqualificazione deldelledid’Ampezzo del 1956. Il costo totale dei lavori per gli interventi da sostenere è di 10 milioni di euro, il progetto esecutivo sarà completato trae dicembre e il bando sarà pubblicatoil mese di gennaio, per cominciare subito dopo i lavori. Lavori che dovrebbero cominciare tra febbraio e marzo e completarsi a, a quattro mesi dall’inizio dellesostenuto da una colonna di 48 metri e lungo 83 metri e ospiterà in tutto 40000 spettatori.