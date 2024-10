Mamma è violenta picchiava papà Scandalo nella famiglia Schumacher fatti choc a casa di Ralf

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Lo, è malata di mente”.. Le recenti dichiarazioni di David, figlio dell’ex pilota di Formula 1, hanno scosso l’opinione pubblica e attirato l’attenzione dei media. David ha scelto di condividere il suo punto di vista contro la madre, Cora, attraverso un messaggio su Instagram, successivamente rimosso, in cui ha fatto accuse gravi e scioccanti. Nel suo post, David ha descritto Cora come una persona con problemi mentali che avrebbero influito negativamente sulla sua. >> “Un male terribile, non lo auguro a nessuno”. Federico Fashion Style, mai compleanno più amaro Ha affermato che la madre avrebbe avuto comportamenti violenti, arrivando addirittura a picchiaredurante il loro matrimonio.