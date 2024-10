Malgesso, scontro frontale fra due auto: un passeggero intrappolato nell’abitacolo (Di martedì 8 ottobre 2024) Malgesso (Varese), 7 ottobre 2024 – Alle nove e mezza circa di questa sera i vigili del fuoco di Ispra sono intervenuti in via per Brebbia a Malgesso per un incidente stradale tra due auto che si sono scontrate frontalmente, uno dei due conducenti è rimasto intrappolato nel veicolo, e gli operatori lo hanno dovuto liberare utilizzando delle pinze idrauliche per poi lasciarlo alle cure del personale sanitario. Due i feriti, uno con ferite lievi e uno con ferite più serie. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche l’automedica. Ilgiorno.it - Malgesso, scontro frontale fra due auto: un passeggero intrappolato nell’abitacolo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024)(Varese), 7 ottobre 2024 – Alle nove e mezza circa di questa sera i vigili del fuoco di Ispra sono intervenuti in via per Brebbia aper un incidente stradale tra dueche si sono scontrate frontalmente, uno dei due conducenti è rimastonel veicolo, e gli operatori lo hanno dovuto liberare utilizzando delle pinze idrauliche per poi lasciarlo alle cure del personale sanitario. Due i feriti, uno con ferite lievi e uno con ferite più serie. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche l’medica.

